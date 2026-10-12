Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 7 Ekim akşamı kadın cinayeti teğet geçti. Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda Osman H., kaldırımda yürümekte olan eşi Fatma H.’ye arkasından haince yaklaştı. Cebinden çıkardığı bıçakla eşine saldıran şüpheli, talihsiz kadını kanlar içinde yere yığdıktan sonra olay yerinden kaçtı. YUNUS POLİSLERİ KAÇAN SALDIRGANI KISA SÜREDE YAKALADI Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yere yığılan Fatma H. için bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede hızlıca arama başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli yunus polisleri, kaçan Osman H.’yi kısa süre sonra yakın bir sokakta suç aleti bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. "BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM" DEDİ, TUTUKLANDI Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin bir süredir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve saldırıyı kıskançlık krizi nedeniyle gerçekleştirdiği belirlendi. Emniyetteki ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla konuşuyordu. Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım” dediği öne sürülen Osman H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatma H.’nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

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