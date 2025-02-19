HEMEN HAREKETE GEÇMEYİN, PANİĞE KAPILMAYIN

Amerikalı psikolog Joli Hamilton, bir kişi kıskançlık hissettiği anda ani tepkiler vermek yerine, durumu tüm yönleriyle değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

"Hemen sonuca varmayın, önce kendi hislerinizi fark edin" diyen psikolog, gerçekte neler olup bittiğini anlamanın önemini vurguluyor:

"Ufacık bir kıskançlık hissettiğinizde çılgına dönmeyin. Sakin olun."

ZARAR VERME EĞİLİMİNDEN KAÇININ

Kıskançlığın öfkeye yol açabileceğini ifade eden Hamilton, bu gibi durumlarda sevdiklerimize zarar vermekten kaçınmanın önemini hatırlatıyor.

Duygusal ve fiziksel tepkileri kontrol etmenin önemine dikkat çeken psikolog, derin nefes almayı ve kontrolü kaybetmemeyi öneriyor:

"Bunu söylemek kolay, ancak uygulamak zor. Bazı öz düzenleme becerileri öğrenin, sinir sisteminizi nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin."

UTANÇ DUYMAYIN

Kıskançlığın ilişkilerde doğal bir duygu olduğunu hatırlatan Hamilton, insanların bu nedenle kendilerini suçlamaması ve utanç hissetmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bu duygunun normal olduğunu anlamanın önemine işaret ederek, "Kıskançlık bir duygudur, belirli bir amaca hizmet eder. Ortaya çıktığında ona kulak vermelisiniz" diyor.

İlişki uzmanı, kıskançlığı "şeytanlaştırmaktan kaçınmak gerektiğini" belirterek, "Bunun yerine kendinize 'Kıskançlıkla mücadele ediyorsunuz' deyin" ifadelerini kullanıyor.

KISKANÇLIĞI ROMANTİKLEŞTİRMEYİN

Hamilton, bazı film, şarkı ve edebi eserlerde kıskançlığın romantikleştirildiğine dikkat çekiyor. Bunun kıskançlık duygusuna dair şöyle bir algı yarattığını söylüyor:

"Partnerimizin biraz kıskanç olduğunu bilmek istiyoruz ve eğer kıskanmıyorsa, sanki bizi umursamıyormuş gibi ona karşı savunmaya bile geçiyoruz."

Kıskançlığı bu şekilde yüceltmenin sakıncalı olduğunu anlatan psikolog, şu tavsiyeyi paylaşıyor:

"Bunun yerine beklentilerinizi açıkça paylaşmayı romantikleştirin. Kulağa seksi gelmiyor ama düzenli yaptığınızda gerçekten seksi olacağına söz veriyorum."

PARTNERİNİZİ KISKANDIRMAYA ÇALIŞMAYIN

Psikolog, kıskançlığın "sevginin kanıtı olmadığını" belirtiyor ve bu bakış açısının takıntılara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

"Bir şeyi kanıtlamak için partnerinizi kıskandırmaya çalışmak ters teper" diyen Hamilton, bunun bir oyuna veya güç gösterisine dönüşmemesi gerektiğini söylüyor.