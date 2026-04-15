NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından Kıskanmak, dün akşam izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken beklenmedik bir kararla yayından kaldırıldı. Dizinin ani şekilde yayın akışından çıkarılması kafa karıştırdı.

YETELİ REKLAM GELİRİ TOPLANAMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin bu haftaki bölümünün yeterli reklam geliri toplanamadığı için yayınlanmadığını açıkladı. Kararın son anda alınması dikkat çekti.

SEZON SONUNDA FİNAL YAPABİLİR

Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı dizi, son dönemde reyting düşüşü iddialarıyla da gündeme geliyordu.

Özgü Namal, "Yeni sezon planı vardı ama şu anda şartlar ve koşullar çok uygun değil sanırım. Herhalde bu sezon sonunda final yapılacak. Öyle biliyorum" demişti.

Öte yandan dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, final iddiaları da yeniden konuşulmaya başlandı.