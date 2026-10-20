15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin ardından İstanbul’daki çok sayıda askeri bölge ve tesis kent dışına taşındı.

Tartışmalar ve itirazlara rağmen askeri alanlar yapılaşmaya açıldı. Çekmeköy’deki Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası da bu alanlardan biri oldu. Kentin giderek azalan yeşil alanları arasında yer alan askeri arazilerin geleceği ise uzun süre tartışma konusu oldu.

MİLYARLIK SÖZLEŞME

TOKİ’ye devredilen arazide Çınarköy Evleri projesi yükseldi. Milyarlık sözleşme yapılan projeyle 1.774 konut, 141 villa ve 56 ticari alan yapıldı.

Çınarköy Evleri projesinin farklı etapları, milyarlarca liralık sözleşmelerle şirketlere verildi. Proje tamamlanınca lüks konutların sahiplerine teslim süreci başladı.

ALICILARI BELLİ OLDU

BirGün’ün haberine göre, projedeki 141 villanın alıcıları arasında kamu bürokrasisinden, bankacılık sektöründen ve siyasetten isimler yer aldı. Haberde villa satın aldığı belirtilen kamuoyunun tanıdığı isimler şöyle: Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Cesur, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu M. Selahaddin Şentop, AKP Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu ve eski AKP’li Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın kardeşleri.