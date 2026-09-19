Yaz sonunun gelmesiyle mutfaklarda başlayan kışlık sos ve menemen mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Kilolarca domates ve biberin tencerelerde kaynatılarak kavanozlara doldurulduğu kışlık hazırlıklarında, lezzeti ikiye katlayan ustalık sırları ortaya çıktı. Yıllardır kışlık konserve yapan tecrübeli ev hanımları ve uzmanlar, kavanozların kapağını kapatmadan önce uygulanacak küçük bir dokunuşun kış boyunca tazeliği ve aromayı nasıl koruduğunu açıkladı.

KAVANOZUN DİBİNE İLK OLARAK BUNU YERLEŞTİRİN

Mutfak ustalarının ve tecrübeli ev hanımlarının kışlık sos hazırlarken dikkat ettiği en önemli adım, sebzeleri kavanoza doldurmadan hemen önce uygulanan taban hazırlığı oluyor. Domates ve biberleri kavanozlara yerleştirmeden önce kavanoz tabanına eklenecek aromatik malzemeler, kışlığın lezzet dengesini tamamen değiştiriyor. İdeal bir kışlık sos veya domates konservesi hazırlığında 3 litrelik kavanoz ölçüsü temel alındığında 40 gram tuz, 115 gram şeker, 35 gram yüzde 9'luk sirke, 5 adet karabiber tanesi, 2 adet karanfil, 1 adet defne yaprağı, 1 adet soğan ve 2 adet salata biberi kullanılması tavsiye ediliyor.

İŞTE LEZZETİ İKİYE KATLAYAN GİZLİ FORMÜL

Kışlık konservelerin hem dayanıklı hem de lokanta lezzetinde olması için öncelikle sterilize edilmiş kavanozun en alt kısmına doğranmış soğan halkaları, salata biberi, karanfil, karabiber ve defne yaprağı yerleştiriliyor. Aromatik tabanın üzerine doğranmış domates ve biber dilimleri sıkıca doldurulduktan sonra sebzelerin yumuşaması için üzerlerine azar azar kaynar su dökülüp yaklaşık 10 dakika bekletiliyor.

Sonrasında kavanozdaki ilk su tencereye süzülüp içerisine tuz, şeker ve sirke ilave edilerek kaynatılıyor. Hazırlanan bu kaynar ve aromalı sıvı tekrar domateslerin üzerine gezdirilerek kapaklar sıkıca kapatılıyor. Ters çevrilen kavanozlar kalın bir örtü veya battaniyeye sarılarak bir gün boyunca kendi sıcaklığında soğumaya bırakılıyor.

BOZULMAYI ÖNLÜYOR, AROMASINI KORUYOR

Sadece domates ve biberi kaynatıp kavanoza koymak yerine, dip kısma eklenen karanfil, soğan ve defne yaprağı gibi doğal koruyucu ve aroma vericilerin lezzeti derinleştirdiği vurgulanıyor. Sirke ve şeker dengesinin ise asit oranını ayarlayarak konservelerin küflenmesini veya kapak atmasını engellediği ifade ediliyor.