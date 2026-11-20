Türkiye'nin enginar, ıspanak, pırasa, brokoli, kök kereviz ve karnabahar başta olmak üzere kışlık sebzede önemli üretim merkezlerinden biri olan İzmir'de yağış ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar nedeniyle hasat erken başladı. Kasım ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sebzelerin hızlı gelişim gösterdiğini aktaran ZMO İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, "Kışlık sebzede hasat erken başladı.

Bu çok istenen bir şey değil. Kışlık sebzede erken hasat, verim ve kalite kaybına neden oluyor. Çünkü bitkilerin belli bir gelişim süresi, su ve iklim ihtiyacı var. Kış ve yaz bitkileri mevsime uygun sıcaklık değerleri ve su istiyor. Kışın normalden sıcak olduğunda ağaçlar uyku dönemine giremiyor ve soğuklanma ihtiyacını alamıyor. Bitki mevsimsel koşulunu bulamadığı zaman strese giriyor.

Bu nedenle tam gelişmemiş, kalitesiz veya düşük verimli ürünler elde ediliyor. Ekilen ürünlerin hepsinin vaktinden önce hasat edilip pazara gelmesi bolluk yaratsa da çiftçi ürünü değerinden düşük fiyata satmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

'TARIMSAL ÜRETİM ZORLAŞIYOR'

İklimsel değişikler nedeniyle oluşan kuraklık ve aşırı yağışların ürünlerin verimliliğini sınırlandırdığını belirten Çakıcı, "Verimsizliğe dayanamadığı zaman çiftçi ağacı söküp, başka ağaç dikiyor. Sebze de ise ürün değiştirmek zorunda kalıyor. Gerekli iklim koşullarını karşılamazsa bazı ürünleri yetiştiremeyeceğiz. Farklı bir ürüne geçmek zorunda kalınacak ya da ürünü ekmeye devam ederken yetiştirmekte zorlanılacak.

Çünkü hastalıkların, böcek zararının artma riski oluyor. İklimin yarattığı olumsuzluğu telafi etmek için daha çok işlem yapmak zorunda kalınıyor. Olumsuzluğu telafi etmek için daha fazla besin, gübre, ilaç kullanılıyor, tarımsal üretim zorlaşıyor. O nedenle çiftçi başka ürünlere geçmek ya da daha fazla girdi kullanmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi'nde iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ürünlerin başında incir ve zeytin olduğunu dile getiren Hakan Çakıcı, "İncirde verim ve kaliteyi alabilmemiz için oraya has iklimin devam etmesi lazım, fazla nemli hale gelmesi de kurak geçmesi de olumsuz etkiliyor. Zeytin de doğal bitki örtüsü olmasına rağmen, dönemsel olarak kuraklıktan, yağış eksikliğinden, çok sıcak bir dönemin geçmesinden çok etkilenen ürünlerden biri" dedi.