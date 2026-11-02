Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık gardıroplar açılmaya, kabanlar ve yün kazaklar askılardaki yerini almaya başladı. Ancak aylardır kapalı kalan kıyafetlerinizde daha önce görmediğiniz toplu iğne başı büyüklüğünde delikler fark ettiyseniz, durumu sakın sıradan bir eskime olarak geçiştirmeyin. Uzmanlar, kumaşlardaki bu minik tahribatların gardırobunuzu sinsi bir tehlikenin sardığına işaret ettiğini ve hemen harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

ASIL SUÇLU UÇUŞAN GÜVELER DEĞİL MİKROSKOBİK LARVALAR

Toplumda yaygın bilinenin aksine, dolap kapağı açıldığında etrafta uçuşan yetişkin güveler kumaşları doğrudan yemiyor. Kıyafetlere asıl büyük zararı veren gizli tehdit, bu güvelerin bıraktığı yumurtalardan çıkan ve doğal liflerle beslenen mikroskobik larvalar. Saf yün, kaşmir, kürk ve doğal tüy içeren kıyafetler bu doymak bilmeyen canlıların başlıca hedefi haline geliyor.

KUMAŞIN ÖN YÜZÜNE BAKMAK YETMEZ

Işıktan ve hareketten kaçan bu zararlılar kumaşların doğrudan görünen yüzeylerinde değil, daha korunaklı kıvrımlarda saklanıyor. Bu nedenle kışlıkları çıkarırken kazağın sadece ön yüzüne bakmak yanıltıcı olabiliyor. Özellikle yaka altları, kol altı dikişleri, cep içleri ve kumaşın kat yerlerinin titizlikle incelenmesi gerekiyor. Düzensiz minik deliklerin yanında ipeksi ağ benzeri yapılar veya toz tanesini andıran döküntüler görmek, istilanın başladığını gösteriyor.

TEMİZ DİYE DOLABA KOYULAN KIYAFETLER TEHLİKE SAÇIYOR

Sorunun temelinde ise çoğu zaman mevsim sonunda yapılan saklama hataları yatıyor. "Zaten temiz duruyor, sadece bir kez giydim" denilerek yıkanmadan kaldırılan kıyafetlerdeki gözle görülmeyen ter, vücut yağı veya yemek kalıntıları larvalar için adeta açık bir davetiyeye dönüşüyor. Üstelik tehlike yalnızca giysi dolaplarıyla da sınırlı kalmıyor; baza altındaki yün battaniyeler, koltuk döşemeleri ve mobilyaların altında kalan yün halı kenarları da doğrudan risk altına giriyor.

TÜM EVİ KONTROL ETMEK ŞART

Tek bir kıyafette delik görüldüğünde vakit kaybetmeden o parçayı izole etmek, dolabın içini tamamen boşaltıp dip köşe dezenfekte etmek ve temas halindeki tüm yünlüleri yüksek ısıda yıkayarak ya da kuru temizlemeye vererek arındırmak gerekiyor. Kışlıkları korumanın en güvenli yolu ise kıyafetleri dolaba daima kusursuz temizlikte ve hava geçirmez saklama hurçları içinde kaldırmaktan geçiyor.