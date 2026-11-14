Evlerde yer açmak için en sık başvurulan çözümlerden biri yatağın altını depolama alanı olarak kullanmaktır. Kutular, eski ayakkabılar ve mevsimlik kıyafetler genellikle göz önünden kaldırılmak için buraya yerleştirilir. Ancak Feng Shui uzmanlarına göre bu alışkanlık, yatak odasındaki pozitif enerji akışını bozarak şansınızı ve kısmetinizi farkında olmadan kapatabilir.

Feng Shui felsefesinde yatak; dinlenme, rahatlama ve yaşam enerjisinin (chi) yenilendiği en özel alandır. Kişinin kendini iyi hissetmesi için bu enerjinin yatağın etrafında hiçbir engele takılmadan serbestçe dolaşması gerekir. Yatağın altında yığılan eşyaların ise bu akışı tıkadığı ve hayattaki olumlu değişimlerin önüne geçtiği kabul edilir. İşte Feng Shui'ye göre yatağınızın altında kesinlikle bulundurmamanız gereken o 3 eşya grubu...

1. Kötü anıları hatırlatan nesneler

Eski sevgililere ait fotoğraflar, üzücü anılar barındıran mektuplar veya size kendinizi kötü hissettiren hediyeler yatak altı için en sakıncalı eşyalardır.

Bu nesnelerin kişiyi sembolik olarak geçmişe bağladığı ve yeni fırsatlara açılmasını engellediği düşünülür.

2. Bozuk ve kırık eşyalar

"Bir gün tamir ederim" düşüncesiyle kenara ayrılan bozuk elektronik cihazlar, kırık aletler veya işlevini yitirmiş eşyalar yıllarca yatağın altında bekleyebiliyor.

Feng Shui'ye göre hasarlı her eşya durgunluğu, ilerleme eksikliğini ve negatif enerjiyi temsil eder. Bu eşyaların ya hemen tamir edilmesi ya da evden çıkarılması önerilir. Öte yandan, bu yığınların temizliği zorlaştırdığı ve odadaki toz birikimini artırdığı da unutulmamalıdır.

3. Artık kullanılmayan eski kıyafet ve ayakkabılar

Kullanılmayan eski ayakkabılar, yıpranmış kıyafetler ve unutulmuş çantalar geçmişe duyulan gereksiz bağlılığı simgeler. Dağınıklıktan arındırılmış düzenli bir alanın zihinsel huzuru desteklediği ve yeni olasılıklara kapı araladığı belirtilir. Ayrıca hijyen açısından bakıldığında da kirli veya havasız kalan ayakkabı ve kıyafetler yatak odasında kötü kokuya ve alerjen toz birikimine yol açar.

Peki yatağın altında ne saklanabilir?

Feng Shui kurallarına göre en ideal olanı yatağın altını tamamen boş bırakmaktır. Depolama alanının kısıtlı olduğu küçük evlerde bu her zaman mümkün olmayabilir.

Eğer yatağın altını kullanmak zorundaysanız, yalnızca temiz nevresim takımları veya mevsimlik tekstil ürünleri gibi yumuşak ve temiz eşyaları tercih etmelisiniz. Bu eşyaları mutlaka kapalı, toz geçirmeyen kutularda saklamak ve düzenli aralıklarla ayıklamak gerekir. İnançlardan bağımsız olarak unutulmaması gereken temel kural ise şudur: Yatak odası bir depo değil, temiz, havadar ve huzurlu bir dinlenme alanı olmalıdır.