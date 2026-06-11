Program sırasında Ankara'dan söz edilirken Eftelya, başkenti İstanbul'a benzettiğini söyledi. Sohbetin devamında diğer yarışmacılardan biri Ankara'nın denizi olmadığını hatırlatınca Eftelya'nın şaşkınlığı dikkat çekti. Genç yarışmacı, "Denizi yok mu Ankara'nın?" diyerek duyduğu bilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı konu hakkında yorum yaptı. Özellikle X platformunda paylaşılan video kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, Eftelya'nın verdiği tepki günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Kimi kullanıcılar yaşanan diyaloğu eğlenceli bulurken, kimileri ise Ankara gibi Türkiye'nin en bilinen şehirlerinden biri hakkında böyle bir yanılgıya düşülmesini şaşkınlıkla karşıladı. Yarışmacının sözleri kısa sürede sosyal medya platformlarında mizahi paylaşımlara da konu oldu.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Henüz 19 yaşında olan yarışmacının programda verdiği tepki, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla kısa sürede viral hale geldi. Birkaç saniyelik diyalog gün boyunca konuşulurken, Eftelya Tekçi'nin adı da sosyal medyada en çok bahsedilen isimlerden biri oldu.