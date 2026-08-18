Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacılarından Yaren Dağ, bir süre önce aldığı tesettür kararından vazgeçti. Fenomen ismin son hali sosyal medyada gündem olurken, takipçileri değişimini şaşkınlıkla karşıladı.

TESETTÜRE GİRMİŞTİ

Kısmetse Olur programında sergilediği tavırları ve tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yaren Dağ, geçtiğimiz dönemlerde tesettüre girme kararıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabındaki eski fotoğraflarını silen Dağ, değişimini “Buyrunuz yeni Yaren” notuyla paylaşmıştı.

"AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM"

Aradan geçen sürenin ardından Yaren Dağ bu kez tesettürü bırakmasıyla gündeme geldi. Fenomen ismin yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Dağ "Açıklama yapmayacağım sizi çok seviyorum" paylaşımını yaptı.

Dağ, sosyal medya hesabındaki tüm eski fotoğraflarını geri yükledi.