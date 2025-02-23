Türkiye'de artan suç oranları, cezaevlerinin dolup taşmasına neden olurken, açıklanan son verilere göre cezaevi kapasitesinin üzerinde 92 bin 516 mahkum bulunuyor.



Bu durum yetkilileri harekete geçirirken, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla hazırlanan 'kısmi af' düzenlemesinde son aşamaya gelindi.



COVID AFFININ KAPSAMI GENİŞLETİLECEK



Son olarak pandemi döneminde uygulanan ve açık cezaevlerinde kalan mahkumların geçici süreyle tahliye edilmesini öngören düzenleme, salgının uzamasıyla birlikte kalıcı hale dönüştürülmüş ve on binlerce mahkumun cezaevi ile ilişiği kesilmişti. Türkiye Gazesi'nin haberine göre; uygulanan af düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi planlanırken, bu aşamada belirlenen kritik tarih ise 31 Temmuz 2023 olacak.

CEZASI KESİNLEŞMEMİŞ OLANLAR DA YARARLANABİLECEK



Uygulanan düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında dışarıda infaz etmelerini öngörüyordu. 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu kolaylık aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamamıştı. Edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin de sıcak baktığı yeni düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanların da kapsama alınması planlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını vermişti.



UZLAŞMA ARANACAK

Muhalefet partileri de bir süredir, kamuoyunda COVID izni olarak bilinen düzenleme konusunda yeni bir adım atılmasını gündeme getiriyor. Bu konuda TBMM’ye verilen kanun teklifleri de var. Son olarak İyi Parti, aynı konuda kanun teklifi verdi. AK Parti kaynakları, yakında TBMM gündemine gelecek Yargı Paketi’nin görüşmeleri sırasında partilerin uzlaşması durumunda ortak imza ile önerge ile ekleme yapılabileceğini söyledi.



SUÇ TARİHİ ESAS ALINACAK

Düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarda tamamlayacak. Düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar faydalanacak. Böylece, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. Yapılacak yeni düzenleme ‘Kısmi af’ olarak nitelendiriliyor. Eski düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla sadece cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmıştı.

ADALETSİZLİK ORTAYA ÇIKTI

AK Parti kaynakları, eski düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna tartışmaların da haklılığına dikkat çekerek “İki kişi düşünün; aynı mahkemede yargılandı, aynı cezaları aldılar. Ama birininkinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerininki sonraya kaldı. Ama bu gecikme de insanların kendilerinden kaynaklanmayan bir gecikme, yargı süreçlerinden kaynaklanan bir gecikme. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. O sebeple 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olarak esas alınmalı. Evrensel hukuk kuralları bunu gerektiriyor” dedi.



SAYI BELLİ DEĞİL

AK Parti ve Adalet Bakanlığı kaynakları, yapılacak yeni düzenlemeden faydalanacak olanların sayısının belli olmadığını belirterek “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin sayısı çıkarılabilir, ancak cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaz. Şu anda toplam bir sayı ortaya çıkmaz” diye konuştu.