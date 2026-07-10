Etiyopya, kıta tarihinin en büyük havacılık projesi olan Bishoftu Havalimanı (BIA) için kolları sıvadı. Ocak 2026'da temeli atılan ve 12,5 milyar dolara mal olması beklenen bu dev mega merkez, küresel havacılık dengelerini değiştirmeye hazırlanıyor. Yıllık 110 milyon yolcu kapasitesi hedefiyle tasarlanan yeni havalimanı; Londra Heathrow, Dubai ve İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en yoğun merkezlerini geride bırakmayı amaçlıyor.

Mevcut Addis Ababa Bole Havalimanı'nın şehir içinde sıkışması ve kapasite sınırına dayanması nedeniyle başkentin 35 kilometre uzağında inşa edilen proje, 35 kilometrekarelik devasa bir alana yayılacak.

Dünyaca ünlü Zaha Hadid Architects tarafından bir "havalimanı şehri" konseptiyle tasarlanan komplekste oteller, dev ticaret alanları ve ofisler yer alacak. İstanbul ve Dubai'nin küresel aktarma merkezi (hub) modellerini örnek alan Etiyopya, coğrafi avantajını kullanarak Afrika, Asya ve Avrupa arasındaki hava trafiğinin yeni kalbi olmayı hedefliyor.

Denize kıyısı olmayan Etiyopya, bu projeyle sadece yolcu taşımacılığında değil, lojistikte de zirveye oynamak istiyor. Yıllık 4 milyon ton kargo kapasitesiyle dünyanın en büyük ilk 5 kargo merkezinden biri olacak Bishoftu, Afrika genelinde vizesiz seyahati ve ekonomik entegrasyonu hedefleyen "Gündem 2063" vizyonunun da en önemli taşıyıcısı olacak.