Norveç hükümeti, kıtanın en büyük nadir toprak metalleri rezervi olarak gösterilen Fen yatağının geliştirilmesi için resmi planlama sürecini başlattı. Son ölçümlerle rezerv tahmini 2024 yılına kıyasla yüzde 81 artarak 15,9 milyon metrik tona ulaşan saha, Avrupa'nın yüksek teknoloji, enerji ve savunma sanayisindeki kritik hammadde ihtiyacını karşılamada stratejik rol üstlenecek.

FEN YATAĞINDA HANGİ KRİTİK ELEMANLAR YER ALIYOR?

Sahanın incelenmesiyle elde edilen veriler, Fen yatağındaki rezervlerin önemli bir kısmının neodim ve praseodim elementlerinden oluştuğunu gösterdi. Bu elementler; elektrikli otomobiller, rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar ve savunma sanayisi ekipmanlarında kullanılan yüksek güçlü kalıcı mıknatısların imalatında temel hammadde işlevi görüyor.

NORVEÇ HÜKÜMETİ PROJEYE RESMEN DAHİL OLDU

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, madenin yalnızca ülkesi için değil, tüm Avrupa’nın tedarik güvenliği ve küresel rekabet gücü açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Norveç hükümeti; arazi kullanımı, çevresel etkiler ve yerel ile ulusal çıkarlar arasındaki dengeyi yönetmek amacıyla projenin planlama aşamasına doğrudan müdahil oldu.

ÇİN'İN PAZAR HAKİMİYETİNE KARŞI STRATEJİK HAMLE

Halen Avrupa genelinde bu ölçekte aktif bir nadir toprak elementi madeni bulunmuyor. Projenin üretime geçmesiyle birlikte, yüksek teknoloji ve yeşil enerji sektörlerinde Çin'den yapılan ithalata olan bağımlılığın önemli ölçüde gerilemesi ve Avrupa'nın stratejik hammaddeler pazarındaki konumunun güçlenmesi öngörülüyor.