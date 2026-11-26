Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Afrika'nın en ölümcül yılanı olarak bilinen şişen engereğin (Bitis arietans), kıta tarımını tehdit eden kemirgen popülasyonunu kontrol altında tutmada hayati bir rol oynadığını ortaya koydu.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma, milyonlarca çiftçinin geçim kaynağını korumada bu sürüngenlerin kritik önemine dikkat çekti.

TARIM SEKTÖRÜ İÇİN BEKLENMEDİK BİR FAYDASI VAR

Sahra Altı Afrika'nın savanlarında ve otlaklarında yaşayan, ortalama 1 metre uzunluğundaki şişen engerekler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre yılda 81 bin 410 ile 137 bin 880 arasında insanın ölümüne yol açıyor.

Dünya Bankası raporuna göre aktif nüfusun yüzde 60 ila 70'inin geçimini sağladığı yerel tarım sektörü için bu yılanlar beklenmedik bir işlev üstleniyor.

12 KATA KADAR KEMİRGEN TÜKETEBİLİYOR

Bitkilerin tohumlarını, filizlerini ve köklerini yiyerek hasat stoklarına zarar veren sıçan ve diğer kemirgenler, Afrika'daki tarımsal üretimi tehdit ediyor. Araştırma ekibi, bir avcının gıda tüketimini olağan ihtiyaçlarının ne kadar ötesine çıkarabildiğini ölçen "faktöriyel alım kapsamı" adlı yeni bir yöntemle şişen engerekleri inceledi. Bulgular, şişen engereklerin normal dönemlere kıyasla 12 kata kadar daha fazla kemirgen tüketebildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, özellikle kemirgen popülasyonunun hızla arttığı dönemlerde tarım alanlarını korumak için bu özellikten faydalanmayı hedefliyor.

MEMELİ AVCILARDAN DAHA ETKİLİ

Kemirgenlerle beslenen tilki, firavun faresi, gelincik ve Afrika yaban kedisi gibi memeli avcıların aksine şişen engerekler, araştırmacılar tarafından çok daha avantajlı görülüyor.

Araştırmanın yazarı Profesör Graham Alexander, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir şişen engerek, bir tilki veya firavun faresinden çok daha az tüketse de yüksek popülasyonu kemirgen sayısı üzerinde muazzam bir kolektif etkiye sahiptir" ifadelerini kullandı.

Çalışmada ayrıca tek bir şişen engereğin tek seferde on adede kadar kemirgeni avlayabildiği ve kemirgen sayısı artmaya başladığında avlanma davranışlarını doğrudan bu yöne kaydırarak uyum sağlayabildiği kaydedildi.