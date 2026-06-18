Türk sinemasının sevilen isimlerinden, "Panter Emel" olarak hafızalara kazınan Emel Yıldız için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanat dünyasından dostlarının ve yakınlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken Yıldız'ın yaşamının son dönemine ilişkin yapılan açıklamalar dikkat çekti.

TÜRKAN ŞORAY'DAN PANTER EMEL AÇIKLAMASI

Cenaze törenine katılan Türkan Şoray, Emel Yıldız'ın hayatındaki yerini anlatarak büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Şoray, "Benim çok değerli ablamdı. Yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölüm beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı. Her zaman ölene kadar kalbimde yaşayacak. Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi. Beni film setlerine götürmüştü. Oradan sonra ben sinemaya başladım. Son ana kadar her dakika görüşemesek de telefonla her zaman görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.





'KİTAP SATARAK SON ZAMANLARDA HAYVANLARIN YİYECEK MAMA PARASI ÇIKARIYORDU'

Leyla Çelem, “Yan komşumuz, 40 yıldır yan yana oturuyoruz. İyi bir insan, düzgün bir insandı, kendi halinde, yapacak bir şey yok. Biraz son zamanlarda çok sinirliydi. Kitap satarak son zamanlarda hayvanların yiyecek, mama parası çıkarıyordu. Kızının kaybından sonra çok kötüydü, içeri giremiyordu, kapıda oturuyordu. Çok zor dönemler yaşadı” diye konuştu.

Emel Yıldız'ın komşusu Leyla Çelem ise oyuncunun özellikle son yıllarda sokak hayvanları için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır komşu olduklarını belirten Çelem, Yıldız'ın yaşamının son döneminde zorluklar yaşadığını anlattı.

Çelem, "İyi bir insan, düzgün bir insandı. Son zamanlarda biraz sinirliydi. Kitap satarak hayvanların yiyecek ve mama parasını çıkarmaya çalışıyordu. Kızının kaybından sonra çok kötü olmuştu. Eve girmekte zorlanıyordu, çoğu zaman kapıda oturuyordu. Çok zor dönemler yaşadı" dedi.

KİLYOS MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Emel Yıldız'ın naaşı Sarıyer'deki Kilyos Mezarlığı'na götürüldü. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edinen oyuncu, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.