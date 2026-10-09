Sosyetenin tanınan isimlerinden Aslı Gümüşel, “Ne Gerek Vardı” adlı kitabıyla okurun karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çocukluk yıllarından aile hayatına, aşktan anneliğe ve iş yaşamına kadar pek çok konudaki anılarını paylaşan Gümüşel, bu kez özel hayatıyla ilgili bir gelişmeyle gündeme geldi.

Kitabın ilk basılan kapağında eski eşi Metin Şen'in soyadının da yer aldığı, Gümüşel'in ise bu durumdan haberi olmadığını belirterek ajansını uyardığı öğrenildi.

KİTAP KAPAĞINDAN ESKİ EŞİNİN SOYADINI KALDIRTTI

Aslı Gümüşel, ilk baskıda Metin Şen'in soyadının kullanılmasına itiraz etti. Bu durumdan haberi olmadığını belirten Gümüşel'in ajansıyla görüşmesinin ardından kapaktaki “Şen” soyadının kaldırıldığı belirtildi.

KİTABINDAKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

“Ne Gerek Vardı” kitabının kapağında yer alan sözler de dikkat çekti. Gümüşel, yaşadıklarından çıkardığı dersleri şu ifadelerle anlattı:

“Anladım ki kaybettiğimi sandığım sınavlar yeni kapılar açmış; onurumu kıran bir aşk, onurlu bir kadın yaratmış. Her başarısızlığın içinden başka bir zafer doğmuş, vedalar ise yepyeni kavuşmalara yer açmış.”

21 EKİM'DE İMZA GÜNÜ DÜZENLENECEK

Aslı Gümüşel, “Ne Gerek Vardı” adlı kitabı için 21 Ekim'de bir alışveriş merkezinde imza günü düzenleyecek. Gümüşel, kitabında kişisel deneyimlerini ve hayatının farklı dönemlerinde yaşadıklarını okurlarıyla paylaşacak.



