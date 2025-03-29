Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, kitle imha silahlarının sadece devletler değil, terör örgütleri ve diğer yasa dışı gruplar tarafından da kullanılabileceği vurgulanarak, bu tehditle mücadelenin zorunluluk olduğu ifade edildi. Genelgede, özellikle bu silahların finansmanını sağlayan kaynakların engellenmesinin kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca kitle imha silahlarının yapımında kullanılan ve ithali, ihracı, transiti yasaklanan madde, malzeme ve ekipmanlar ile transferi yasaklanan teknolojilerin takibi ve bunların gümrük denetimlerinin sıkılaştırılmasının, küresel güvenliği sağlamak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

YENİ ADIMLAR ATILACAK

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım kararlarına uyum sağladığı ve Mali Eylem Görev Gücü’nün bir üyesi olarak uluslararası standartları benimsediği, bu çerçevede, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve finansal hareketlerin kontrol altına alınması için yeni adımlar atılacağı bildirildi.

Genelgede, ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması, işbirliğinin teşviki ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı alanındaki denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Denetim ve İş Birliği Komisyonu'nun kurulduğu hatırlatıldı.

Komisyonun görev ve yetkileri kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği içinde hazırlanan "Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi'nin (2025-2029)" MASAK'ın resmi internet adresinde yayımlanacağı belirtilen genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu strateji çerçevesinde üzerlerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi gerektiğini vurgulandı.