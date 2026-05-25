CHP Genel Merkezi önünde bekleyen yurttaşların arasına giren siyah renkli araç tepki çekti. Görüntülerde Volkswagen marka olduğu görülen araç, yolu kapatan partililerin üzerine sürdü. Bir kadına çarparak savuran sürücü, ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

PLAKA KAYITLARDA BAŞKA ARACA AİT ÇIKTI

CHP Genel Merkezi önünde partililerin arasına dalan araçla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Görüntülerde Volkswagen marka olduğu görülen araçta bulunan 06 FMC 298 plakasının, resmi kayıtlarda BMW iX xDrive50 marka başka bir araca ait olduğu belirlendi.

Plaka sorgusunda, söz konusu aracın daha önce park halindeki bir araca çarpma olayına karıştığı bilgisi de yer aldı. Kayıtlarda aracın son sahibinin şirket olduğu, plaka geçmişinde değişiklik bulunduğu ve İstanbul-Ankara-İstanbul arasında kayıt hareketi olduğu görüldü.

Görüntülerdeki araç ile kayıt bilgilerindeki aracın uyuşmaması, olayda sahte plaka kullanıldığı ve saldırının planlı olabileceği şüphesini gündeme getirdi. Sürücünün kimliği ise henüz tespit edilemedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyüş çağrısının ardından düzenlenen etkinlik sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Siyah renkli bir araç, CHP’lilerin bulunduğu alana doğru ilerleyerek kalabalığın arasına daldı.

Olay sırasında bir aracın çarpması sonucu genel merkez önünde bulunan bir kadın yaralandı. Sürücü ise kitleyi provoke ederek olayın ardından durmadı ve bölgeden hızla uzaklaştı.