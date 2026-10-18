Dell’in 95 milyar dolarlık yapay zeka sunucusu siparişlerinde teslimatı aksatan bellek kıtlığının 2027’de ağırlaşması bekleniyor. Dell’in 95 milyar dolarlık yapay zeka sunucusu siparişlerinin teslimatı, kritik bellek bileşenlerinin tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle aksıyor. Şirketin CEO’su Michael Dell, bellek kıtlığının 2027’de daha da ciddi bir boyuta ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Dell, bellek kısıtlamalarının dört yıl daha sürebileceğini belirtiyor. Yeni yarı iletken tesislerinin tam kapasiteye ulaşmasının ise 2029 veya 2030’u bulması bekleniyor.

YAPAY ZEKA TALEBİ ÜRETİM KAPASİTESİNİ AŞTI

Yapay zeka altyapılarına yönelik küresel talep, mevcut bellek üretim kapasitesini geride bırakmış durumda. Özellikle gelişmiş yapay zeka sunucularında, yüksek performanslı GPU’larla birlikte çalışan HBM çiplerine ihtiyaç duyuluyor. HBM ve DRAM tedarikindeki darboğazlar, sunucuların teslimatını güçleştiriyor.

Bellek fiyatlarındaki artış da üst düzey sunucu mimarilerinin maliyetlerini yükseltiyor. Bu tablo, sistem entegratörleri için tedarikin yanı sıra maliyet yönetimini de zorlaştırıyor.

SİPARİŞE GÖRE TEDARİK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Dell, işletme sermayesi ihtiyacının aşırı büyümesini önlemek için kontrollü bir stok modeli uyguluyor. DRAM çiplerini montaj aşamasında tedarik eden şirket, nakit akışını olası talep değişimlerine karşı korumayı hedefliyor.

Samsung ve SK Hynix gibi üreticilerle uzun vadeli tedarik anlaşmaları da yapılıyor. Müşterilerden alınan ön ödemeler, gelişmiş bellek kapasitesinin rezerve edilmesini sağlıyor. Şirket bu yolla fiyat dalgalanmalarının etkisini sınırlamaya çalışıyor.

Dell mühendisleri ayrıca sunucu mimarilerini farklı bellek konfigürasyonlarına uyum sağlayacak biçimde düzenliyor. Böylece bileşen eksikliği yaşanan dönemlerde de sistemlerin sevk edilebilmesi amaçlanıyor. Şirketin önceliği, 95 milyar dolarlık sipariş listesindeki teslimatları zamanında gerçekleştirmek.