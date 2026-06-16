''ARKADAŞIMIN ÖLÜMÜ BENİ ÇOK ETKİLEDİ''

Yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre Tatlıtuğ’un, dostunun vefatından sonra büyük üzüntü yaşadığı ve çevresine “Arkadaşımın ölümü beni çok etkiledi, bu durumdan dolayı büyük acı yaşıyorum” dediği öne sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.