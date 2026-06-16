İş insanı Halit Yukay’ın denizde yaşadığı kazanın ardından hayatını kaybetmesi, yakın çevresini derinden etkiledi. Yukay’ın vefatı sonrası zor bir dönem geçirdiği belirtilen Kıvanç Tatlıtuğ’un, kendisine ait teknesiyle ilgili aldığı karar gündeme geldi.
TEKNESİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Akşam’ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 1,5 milyon euro değerindeki lüks teknesini satışa çıkardı.
Söz konusu teknenin, Tatlıtuğ’un hayatını kaybeden yakın dostu Halit Yukay’dan satın aldığı tekne olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun bu kararı, yaşadığı kaybın ardından aldığı dikkat çekici bir adım olarak yorumlandı.
VEFATI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATMIŞTI
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.
Yapılan çalışmaların ardından Yukay’ın cansız bedenine 68 metre derinlikte ulaşıldığı ve yaklaşık 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldığı öğrenilmişti.
''ARKADAŞIMIN ÖLÜMÜ BENİ ÇOK ETKİLEDİ''
Yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre Tatlıtuğ’un, dostunun vefatından sonra büyük üzüntü yaşadığı ve çevresine “Arkadaşımın ölümü beni çok etkiledi, bu durumdan dolayı büyük acı yaşıyorum” dediği öne sürüldü.
Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.
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