Dijital platformda yayınlanması planlanan Dönence dizisi, çekimlere başlamadan magazin gündeminin odağı oldu. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı projede kadın başrol arayışı çıkmaza girdi.

ÖNCE PINAR SONRA BURCU

Başlangıçta dizide kadın başrol için Pınar Deniz ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak ünlü oyuncu, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni film teklifini kabul etmek için projeden son anda ayrıldı. Ardından gündeme gelen Burcu Biricik de teklifi geri çevirince dizideki partner arayışı daha da derinleşti.

PINAR DENİZ 3 MİLYONU REDDETMİŞTİ

Çekim takvimi hâlâ belirsizliğini korurken, yapım ekibinin arayışları sürüyor. Öte yandan Pınar Deniz’in Dönence dizisinde bölüm başı 3 milyon TL alacağı konuşulmuş, bu rakam magazin gündeminde dikkat çekmişti.

Dönence dizisi, Kıvanç Tatlıtuğ’un uzun süredir beklenen projelerinden biri olmasına rağmen, kadın başrol konusunda yaşanan kriz ile gündemde kalmaya devam ediyor. Yapım ekibi, çekimlerin planlanan tarihte başlayabilmesi için yeni isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.