19 Mart sabahı evine gelen polisler tarafından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gündür Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde nezarethanede tutuluyordu. İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verilen İmamoğlu, dün eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi'ne sevk edildi.

Türkiye'nin dört bir yanında CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için hem üyeler hem de üye olmayanlar tarafından oy kullanılırken, ünlü isimlerden de tepkiler birer birer yükseldi.

Bir paylaşım da oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi. Tatlıtuğ, Instagram hesabından Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü yayınladı.