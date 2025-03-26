İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından sosyal medyada da tepkiler büyüyor.
Ünlü isimlerin bir kısmı sessiz kalırken, bazıları ise İmamoğlu'na desteklerini açıkça dile getiriyor.
Oyuncu Kıvanç Tatltuğ da önceki akşam Instagram hesabından rotestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Tatlıtuğ, Saraçhane'deki bir protestocuyla, polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı barışcıl anı alkış ve Türk bayrağı emojisi ekleyerek "İşte bu" mesajıyla yayınladı.
Kıvanç Tatlıtuğ geçen gün de Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü paylaşmıştı.