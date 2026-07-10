2016 yılında Paris'te evlenen, 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan çift hakkında ortaya atılan iddiaya göre, ailelerine yeni bir üye katılmaya hazırlanıyor.

İKİNCİ BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Bülent Cankurt'un haberine göre; Başak Dizer Tatlıtuğ beş aylık hamile. Çiftin ikinci çocuklarının kız olacağı, Kurt Efe'nin de yakında bir kız kardeşe kavuşacağı ifade edildi.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

İddiaya göre ikinci kez baba olacağını öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ büyük mutluluk yaşadı. Bebeğin kız olduğunu öğrenmesinin ardından ise sevincinin daha da arttığı belirtildi.

Öte yandan, ilk çocuğunu 45 yaşında dünyaya getiren Başak Dizer Tatlıtuğ'un, 49 yaşında ikinci kez annelik heyecanı yaşayacağı da öne sürüldü.

Çiftten söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.