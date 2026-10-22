Netflix’te yayımlanan “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinde Sarı Saruhan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, rolü için geçirdiği düşünülen fiziksel değişimle konuşuluyor. Oyuncunun belirgin göbeğinin gerçek olup olmadığı tartışılırken Beyazıt Öztürk’ün sorusu, merak edilen konuya açıklık getirdi. GÖBEĞİ GERÇEK Mİ, PROTEZ Mİ? Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Organize İşler: Sazan Sarmalı” filminde 2019’da hayat verdiği Sarı Saruhan karakterine, yedi yıl sonra “Organize İşler: Karun Hazinesi” ile döndü. Dizinin 16 Ekim’de Netflix’te yayımlanmasının ardından oyuncunun özellikle tişörtsüz sahnelerdeki göbekli görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı. İzleyiciler, Tatlıtuğ’un rol için kilo alıp almadığını ya da protez kullanıp kullanmadığını merak etti. BEYAZIT ÖZTÜRK’ÜN SORUSUNA HAREKETLİ YANIT Netflix Türkiye’nin YouTube kanalında paylaşılan “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” programının tanıtımında Beyazıt Öztürk, oyuncuya “Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?” diye sordu. Sorunun ardından ayağa kalkarak stüdyonun ortasına geçen Tatlıtuğ, karnını bir anda şişirerek izleyenleri şaşırttı. Beyazıt Öztürk’ün oyuncunun karnına dokunduğu anların da yer aldığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Böylece dizideki göbekli görünümünün sırrı merak edilen oyuncunun, karnını kısa sürede şişirebildiği ortaya çıktı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.