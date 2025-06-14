Stilist Başak Dizer ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Tatlıtuğ son günlerde kendisine gelen tekliflerle anılıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için ağustos sonunda çekimlerine başlayacağı 8 bölümlük 'Organize İşler Sazan Sarmalı' dizisi için el sıkışan Kıvanç Tatlıtuğ'a OGM Pictures'tan da teklif geldi. 'Olasılıksız' dizisi için aldığı teklifi düşünen Kıvanç Tatlıtuğ bu arada bir de imaj tazeledi.

Saçlarını geriye alan oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler "Bu ne yakışıklılık", "Adam ne yapsa oluyor", "Sarı Saruhan geliyor belli", "Adama bakmaya doyamıyorum" gibi yorumlarda bulundu.