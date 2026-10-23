Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, motosiklet tutkusuna servet harcadı. Aylarca sıra beklendiği belirtilen özel üretim yarış motorunu almak için yaklaşık 4 milyon lirayı gözden çıkaran Tatlıtuğ, adeta bir 1+1 daire parasını hız tutkusuna yatırdı. Üstelik ünlü oyuncu, yeni motosikletini kendisine özel ayrıntılarla kişiselleştirdi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU REFERANS OLDU

Kıvanç Tatlıtuğ, bir süre önce milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Kocaeli'deki pistte bir araya gelerek ileri sürüş teknikleri üzerine çalışmıştı. Derslerin ardından Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştığı motosikletin aynısından almak isteyen oyuncu, özel üretim motor için harekete geçti.

İddiaya göre Razgatlıoğlu'nun referansı sayesinde uzun süre sıra beklenen motosiklete öncelikli olarak ulaşan Tatlıtuğ, bu alışveriş için yaklaşık 4 milyon lira ödedi.

MOTOSİKLETİNE İSMİNİ VE UĞURLU SAYISINI YAZDIRDI

Ünlü oyuncu, motorunu yalnızca satın almakla kalmadı, kendisine özel ayrıntılarla da kişiselleştirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un adının kısaltması olan “KVNC R-SPEC” ibaresi motosikletin üzerine işlendi.

Tatlıtuğ ayrıca uğurlu sayısı olan 8'i de motoruna yazdırdı. Motosiklette yer alan “ONE OF ONE” ifadesinin ise modelin dünyada yalnızca bir adet üretildiğini belirttiği aktarıldı.