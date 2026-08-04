Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oyunculuğun dışında bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programında Tatlıtuğ'un bir dijital platform için gezi ve gastronomi programı hazırladığını açıkladı.

YENİ PROJESİNDE ROTASI DÜNYA OLACAK

Kıvanç Tatlıtuğ'un hazırlayacağı yeni projede, farklı ülkeler ziyaret edilecek. Ünlü oyuncu, seyahat edeceği bölgelerde yerel mutfakları, gelenekleri ve kültürel detayları izleyiciyle buluşturacak.

Gezi ve gastronomi temalı programın, Tatlıtuğ'un ekran kariyerinde farklı bir deneyim olarak öne çıkması bekleniyor.

EYLÜL AYINDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Mehmet Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre proje kapsamında çekimler için hazırlık süreci devam ediyor. Eylül ayında başlaması planlanan programda Kıvanç Tatlıtuğ, farklı coğrafyalara giderek bölgenin kendine özgü tatlarını ve yaşam kültürünü keşfedecek.