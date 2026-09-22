Türk dizi ve sinema sektörünün tanınan oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Ağustos 2026'da sosyal medya hesaplarını kapatarak dijital mecralardan uzaklaşma kararı aldı. Yakın çevresine bu kararı tamamen kendi isteğiyle aldığını ve ortada herhangi bir kriz olmadığını belirten Tatlıtuğ'un sosyal medyadan çekilmesi, yurt dışındaki hayranlarını da şaşırttı.

Oyuncunun dizilerinin yayınlandığı Orta Doğu, Latin Amerika, Balkanlar, Güney Asya, Rusya ve Avrupa'daki hayran toplulukları, Tatlıtuğ'u yeniden sosyal medyada görmek için çeşitli platformlarda bir araya geldi.

GÜNCEL KARESİNİ GÖRMEK İÇİN BAŞAK DİZER'İN HESABINA YÖNELDİLER

Kıvanç Tatlıtuğ'un kendi profilleri aktif olmayınca hayranların yeni adresi eşi Başak Dizer'in sosyal medya hesabı oldu. Özellikle İspanya, İtalya ve Latin Amerika'daki hayranların Dizer'in paylaşımlarını yakından takip ettiği görüldü.

Dizer'in paylaştığı aile ve tatil fotoğraflarının altına farklı dillerde çok sayıda yorum bırakıldı. Oyuncunun güncel bir karesini görmek isteyen hayranlar, Dizer'den daha fazla paylaşım yapmasını istedi.

“LÜTFEN DAHA ÇOK FOTOĞRAF PAYLAŞ”

Başak Dizer'in paylaşımlarına yorum yapan Tatlıtuğ hayranları, oyuncuyu özlediklerini belirterek sosyal medyaya dönmesi için mesaj gönderdi.

Hayranların yorumları arasında “Kıvanç'ı çok özledik, lütfen hesabını yeniden açmasını söyleyin” ve “Ona geri dönmesini iletin” ifadeleri yer aldı.

Bazı takipçiler ise doğrudan Dizer'e seslenerek “Onu sadece senin sayende görebiliyoruz, lütfen daha çok fotoğraf paylaş” şeklinde yorumlar yaptı.

Tatlıtuğ'un sosyal medyadan uzak kalma kararının ardından başlayan bu hareketlilik, oyuncunun uluslararası hayran kitlesinin ilgisini bir kez daha ortaya koydu.