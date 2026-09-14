İddiaya göre olay, Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’te bulunan evinde tadilat çalışmalarının devam ettiği sırada meydana geldi. Çalışma alanında bulunan Türkmenistan vatandaşı bir işçinin temizlik amacıyla çıktığı çatıdan düşerek ağır yaralandığı ve hastanede yoğun bakıma alındığı öne sürüldü.

FİRMA SAHİBİNDEN SUÇ DUYURUSU İDDİASI

Olayın ardından tadilat işlerini üstlenen firmanın sahibiyle ilgili de dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Firma sahibinin karakolda bulunduğu sırada, kendisini Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı olarak tanıtan bir kişi tarafından kendisine “boya ve tadilat” sözleşmesi imzalatıldığını ileri sürdüğü belirtildi.

Adli kontrolün ardından serbest bırakıldığı belirtilen firma sahibinin daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı İbrahim Ateş hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

TATLITUĞ’UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kısa sürede magazin gündemine taşınan iddiaların ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı İbrahim Ateş yazılı bir açıklama yaptı. Ateş, kamuoyuna yansıyan haberlerde yanlış bilgiler bulunduğunu belirterek olayın 31 Ağustos’ta meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Tatlıtuğ ve ailesi olay sırasında şehir dışındaydı. Evin bahçesinde gerçekleştirilen tadilat ve inşaat çalışmalarının ise Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütüldüğü belirtildi.

“BİLGİSİ, İZNİ VE ONAYI OLMAKSIZIN GETİRİLDİ”

Ateş, çalışmaların dördüncü gününde firma yetkilisinin yevmiye usulü çalışan bir kişiyi Tatlıtuğ’un veya çalışanlarının bilgisi ve onayı olmadan çalışma alanına getirdiğini savundu. Firma yetkilisinin de emniyette verdiği ifadede bu durumu belirttiğini kaydetti.

Avukat Ateş ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ hakkında olay nedeniyle kanun gereği bir soruşturma yürütülmediğini ifade etti.

YARALANAN İŞÇİNİN TEDAVİ MASRAFLARINA DESTEK

Açıklamada Tatlıtuğ’un kazanın ardından yaralanan işçinin ailesiyle iletişime geçtiği de belirtildi. Ünlü oyuncunun hastane, bakım ve tedavi sürecinin yanı sıra masraflar ve yaralının yakınlarının ihtiyaçlarıyla ilgilendiği, desteğinin halen sürdüğü aktarıldı.

KARŞI ŞİKAYET VE DAVA AÇIKLAMASI

Tatlıtuğ’un avukatı, firma yetkilisi Atilla A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek hukuki sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Açıklamanın sonunda ise olayın meydana gelmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen kişiler hakkında şikayette bulunulacağı ve dava açılacağı duyuruldu.