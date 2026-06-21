Başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile yaşantısıyla da dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, yaz tatilini eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte Bodrum'da geçiriyor. Ünlü oyuncu, Yalıkavak'ta objektiflere yansıyan görüntüleriyle magazin gündemine geldi.
Güne denizde başlayan Tatlıtuğ'un ilk durağı jet sörf oldu. Su sporlarına olan ilgisiyle bilinen oyuncu, sabah saatlerinde uzun süre denizde vakit geçirerek adrenalin dolu anlar yaşadı.
OĞLUYLA BALIK TUTTU
Yoğun geçen spor aktivitesinin ardından ailesinin yanına dönen Tatlıtuğ, bu kez oğlu Kurt Efe ile vakit geçirdi. Sahilde oğluyla birlikte balık tutan ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti. Baba-oğulun samimi görüntüleri çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti.
AİLECE SAKİN TATİL
Günün büyük bölümünü ailesiyle geçiren Tatlıtuğ'un, bir yandan oğluyla yakından ilgilendiği bir yandan da tatilin tadını çıkardığı görüldü.
Başak Dizer ise günü daha çok sahilde dinlenerek ve güneşlenerek geçirdi. Gözlerden uzak bir tatil tercih eden ünlü çift, ailece geçirdikleri huzurlu anlarla dikkat çekti.
Günün Trend Haberleri
2016 yılında Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile birlikte magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilmeye devam ediyor.
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