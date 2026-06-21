AİLECE SAKİN TATİL

Günün büyük bölümünü ailesiyle geçiren Tatlıtuğ'un, bir yandan oğluyla yakından ilgilendiği bir yandan da tatilin tadını çıkardığı görüldü.

Başak Dizer ise günü daha çok sahilde dinlenerek ve güneşlenerek geçirdi. Gözlerden uzak bir tatil tercih eden ünlü çift, ailece geçirdikleri huzurlu anlarla dikkat çekti.