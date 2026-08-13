Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada aldığı 'çekilme' kararıyla gündeme geldi. Başak Dizer ile evliliğini sürdüren ve Kurt Efe adında bir oğlu bulunan oyuncu, yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının yanı sıra X hesabını da kapattı. 'Sessiz veda' olarak nitelendirilen bu hamle hayranlarını da şaşırttı. Tatlıtuğ’un bu kararı neden aldığı merak edilirken, ortaya atılan “dijital detoks” iddiasına ilişkin de dikkat çeken bir açıklama geldi.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİNİ GERİDE BIRAKTI

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde daha aktif kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldı.

Ünlü oyuncunun yaklaşık 5 milyon takipçili Instagram hesabının yanı sıra X hesabını da kapatması, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Tatlıtuğ’un sosyal medyadan neden çekildiği kısa sürede merak konusu oldu.

“DİJİTAL DETOKS” İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Tatlıtuğ’un sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Oyuncunun bu kararı bir süre sosyal medyadan uzaklaşmak ve “dijital detoks” yapmak amacıyla aldığı öne sürüldü.

Ancak Tatlıtuğ’un açıklaması, kararının arkasında sanıldığı gibi özel bir neden olmadığını ortaya koydu.

“CANIM İSTEDİ, ÖYLE KARAR VERDİM”

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram ve X hesaplarını neden kapattığı sorusuna kısa ve net bir yanıt verdi.

Tatlıtuğ, “Canım istedi, öyle karar verdim. Özel ve önemli bir sebebi yok” ifadelerini kullandı.