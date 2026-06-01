Kıvanç Tatlıtuğ, bayram tatilinde yaptığı görünüm değişikliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Sinekkaydı tıraş olan ünlü oyuncunun yeni imajı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SİNEKKAYDI TIRAŞI GÜNDEM OLDU

Bayram tatilinde görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ’un sakallarını tamamen keserek sinekkaydı tıraş olması, hayranları arasında sürpriz etkisi yarattı. Yeni görünümü sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı oyuncunun imaj değişikliğini yorumladı.





Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajına gelen yorumlar arasında bu ifadeler yer aldı:

''Behlül olmuş yine.''





''Yine de hepimizden yakışıklı, beyler dağılın!''





''Hafif de kilo almış,Behlül haline dönmüş.''





EYLÜL AYINDA YENİ PROJESİ GELİYOR İDDİASI

Öte yandan magazin kulislerinde Tatlıtuğ’un yeni bir proje hazırlığında olduğu iddiası da konuşulmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan programda Ece Erken, ünlü oyuncunun Eylül ayında yeni bir yapımla ekranlara dönebileceğini öne sürdü.

Erken, Tatlıtuğ’un AY Yapım ile görüşme halinde olduğunu ve bu kapsamda Yunanistan’da bazı temaslar gerçekleştirdiğini iddia etti. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden hem yeni proje iddiaları hem de imaj değişikliğiyle ilgili herhangi bir doğrulama gelmezken, oyuncunun son hali sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.