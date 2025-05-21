Stilist Başak Dizer ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün 2 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile spora gitti.

Tatlıtuğ ağırlık kaldırırken babasına benzerliği ile dikkat çeken Kurt Efe ise salonda bisiklete bindi.

Ardından ünlü oyuncu Instagram hesabından oğlu Kurt Efe ile güreştiği anları paylaştı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

"EVLAT SAHİBİ OLMAK BAMBAŞKA"

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce baba olmakla ilgili konuşmuş ve "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" demişti.