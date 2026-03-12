1969 İstanbul doğumlu yönetmen Cemal Alpan, pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybetti. Acı haber, kardeşi Cem Alpan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Alpan, paylaşımında, ağabeyinin doğum gününde vefat ettiğini belirtti ve sevenlerinin başı sağ olsun dedi.

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Cemal Alpan, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Demet Evgar gibi birçok ünlü ismin rol aldığı reklam filmlerini yönetmişti.

Kardeşi paylaşımında, “Ağabeyim Cemal Alpan’ı kaybettik. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan dostlarının da başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Usta yönetmenin cenazesi bugün öğle namazının ardından Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

