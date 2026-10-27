ABD’nin Florida eyaletinde taşkın kontrolü amacıyla düzleştirilerek beton kanala dönüştürülen Kissimmee Nehri, suyun akış hızını artırarak bölgede daha yıkıcı sel felaketlerine neden oldu. Doğal kıvrımları yok edilen nehrin su tutma ve yavaşlatma kapasitesini kaybetmesi, havza boyunca yer alan yerleşim birimlerini doğrudan su baskınlarına maruz bıraktı.

NEHRİN KIVRIMLARI NEDEN DÜZLEŞTİRİLDİ?

Kissimmee Nehri havzasında geçmişte yaşanan büyük kasırga ve sel felaketlerinin ardından, ABD Ordu Mühendisler Birliği tarafından bölgedeki suyun hızla tahliye edilmesi için bir proje geliştirildi. Bu kapsamda 1962-1971 yılları arasında yapılan çalışmalarla, 160 kilometrelik geniş ve kıvrımlı doğal nehir yatağı, "C-38" olarak adlandırılan 90 kilometrelik dümdüz ve derin bir yapay kanala dönüştürüldü. Projeyle bölgedeki taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyordu.

Nehrin kıvrımlı yapısının ve çevresindeki sulak alanların ortadan kaldırılması, suyun doğal olarak yavaşlama ve toprağa sızma imkanını tamamen yok etti. Şiddetli yağışlarda milyonlarca metreküp su, hiçbir engele veya doğal bariyere çarpmadan dümdüz beton kanal boyunca büyük bir hızla ilerledi. Bu durum, nehrin döküldüğü güney bölgelerdeki ve Okeechobee Gölü çevresindeki kentlerde, öngörülenden çok daha ani ve yıkıcı su baskınlarına yol açtı.

MİLYARLARCA DOLARLIK GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ

Yol açtığı büyük çevre felaketleri ve sel yıkımlarının ardından, yapılan mühendislik hatasını düzeltmek amacıyla 1992 yılında ABD Kongresi tarafından "Kissimmee Nehri Restorasyon Projesi" onaylandı. Doğal dengenin yeniden kurulabilmesi için başlatılan ve milyarlarca dolara mal olan devasa restorasyon çalışmalarıyla, düzleştirilen kanalın bir kısmı toprakla doldurularak nehir suyu yeniden eski doğal kıvrımlı yataklarına yönlendirildi. Bu geri dönüş hamlesi, nehir ekosistemini ve taşkın kontrolünü eski haline getirmeyi amaçlayan dünyanın en büyük çevre yenileme projelerinden biri olarak kayıtlara geçti.