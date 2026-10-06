Bir dönem Instagram paylaşımları, lüks tatilleri ve modellik çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Demi Rose, 2024 yılında sosyal medya hesabındaki aktifliğini büyük ölçüde azalttı.

Rose’un OnlyFans hesabının da uzun süredir aktif olmadığı belirtilirken, sosyal medyadan uzaklaşması hayranlarının dikkatini çekti.

İBİZA'DA SAKİN YAŞAM İDDİASI

Demi Rose’un şimdilerde İspanya’nın dünyaca ünlü tatil adası İbiza’da yaşadığı öne sürülüyor. Ancak modelin adanın hareketli gece hayatından uzak durduğu ve daha sakin bölgeleri tercih ettiği iddia ediliyor.

Özellikle Santa Gertrudis çevresinde daha dingin ve bohem bir yaşam tarzına yöneldiği konuşulan Rose’un yoga ve ses terapisi gibi uygulamalarla ilgilendiği de öne sürülüyor.

ALKOLSÜZ ETKİNLİKLERE KATILIYOR

Magazin dünyasında yer alan iddialara göre Rose, ruhsal açıdan kendisini iyi hissettiren aktivitelere daha fazla zaman ayırıyor. Modelin alkolsüz etkinliklere katıldığı ve farklı spiritüel çalışmalara ilgi gösterdiği belirtiliyor.

"RUH KOÇU" DA YANINDA

Demi Rose’un yakın çevresinde kendisini “doğuştan kahin”, “modern zaman mistiği” ve “ruh koçu” olarak tanımlayan bir tarot danışmanının da bulunduğu iddia edildi.

Rose’un modelliği tamamen bıraktığı yönünde herhangi bir kesinlik bulunmazken, profesyonel kariyerine yalnızca ara verdiği ve ilerleyen dönemde yeniden modellik çalışmalarına dönmeyi planladığı da iddialar arasında.

SERVETİ İLE GÜNDEME GELDİ

Demi Rose’un servetinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, şirketinin 2024 yılındaki net varlıklarının ise yaklaşık 32 bin dolar seviyesine gerilediği öne sürüldü.