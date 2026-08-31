Güney İsveç’in sakin sahil kasabası Torekov’da, duyanları şaşırtan sıra dışı bir kural ortaya çıktı. Yaklaşık 1.000 kişinin yaşadığı bu şirin kasabada bornoz, sadece banyo sonrası giyilen bir tekstil ürünü değil, günlük hayatın vazgeçilmezi oldu. Torekov sokaklarında bornozuyla bisiklet süren, köpeğini dolaştıran, kafede kahve içen ya da market arabasını dolduran insanları görmek son derece normal karşılanıyor.

BURADA KİMSE KIYAFET GİYMİYOR

Bu ilginç alışkanlığın arkasında, kasabada yıllardır eksiksiz sürdürülen sabah denizine girme ritüeli bulunuyor. Meşhur Morgonbryggan İskelesi’nden serin sulara atlayan kasaba sakinleri, denizden çıktıktan sonra kıyafet değiştirmiyor. Bornozlarını üzerine geçiren bölge halkı, günün geri kalanındaki tüm işlerini bornozla yapıyor.

Sosyal medyada kasabanın kültürünü paylaşan İsveçli içerik üreticisi Freja Settergren, bu durumu "Evet, burada hepimiz bornoz giyiyoruz. Genelde sabahları tercih edilse de günün her saati, hatta süpermarkette bile bornozla dolaşmak son derece normal" açıklamasında bulundu.

SOKAKLARDA HERKES BORNOZLA GEZİYOR

Torekov'da bornoz tercihi sadece klasik beyaz modellerle sınırlı değil. Kasaba sokakları renk renk, desen desen bornozlarla adeta bir moda geçidine sahne oluyor. Bölge sakinleri bu tarzlarını şapkalar ve rahat terliklerle tamamlayarak kendilerine has bir sokak stili oluşturuyor.

Doğal güzellikleri ve küçük limanıyla zaten ilgi odağı olan köy, bu özgür ve rahat yaşam tarzıyla keşfetmek isteyen tatilcilerin gözdesi oldu.