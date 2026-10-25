İstanbul Sultangazi'de bir giyim mağazasının düzenlediği uygun fiyatlı kıyafet kampanyasında izdiham yaşandı. Kalabalık nedeniyle bir kişi baygınlık geçirdi, bir kişi de yere düşerek hafif yaralandı.

Kampanyadan yararlanmak isteyen çok sayıda kişi, açılış saatinden saatler önce mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın kapıları açılınca müşteriler içeri girmek için birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

Baygınlık geçiren kişiye mağaza çalışanları ve çevredekiler müdahale etti.

MAĞAZAYI PLANLANANDAN ERKEN AÇTILAR

Mağaza sahibi Muhammet Soylu, her gün bu yoğunluğa şahit olduklarını ve kalabalıkta zaman zaman bayılma gibi durumlar yaşanabildiğini söyledi. Soylu, açılış saatini öne almalarının nedenini şöyle anlattı:

“Daha büyük bir izdihama sebep olmamak için mağazamızı planladığımız saatten daha erken açtık. İnsanların uzun süre dışarıda beklemesini ve kalabalığın daha fazla artmasını istemedik.”

İmalatçı oldukları için ürünleri daha uygun fiyatlarla satışa sunabildiklerini belirten Soylu, kâr marjlarını da düşük tuttuklarını ve bu nedenle fiyatlarının piyasanın altında kaldığını ifade etti.