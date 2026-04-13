TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin genç oyuncularından Ava Yaman, bu kez rolüyle değil kıyafetlerine dair yapılan yorumlarla gündeme geldi. Katıldığı bir etkinlikteki tarzı üzerinden gelen eleştiriler sonrası konuşan Yaman, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni'ye hayat veren Ava Yaman'ın giyim tarzı ilgi görüyor. Bazı kullanıcılar genç oyuncunun tercihlerini eleştirirken, bu yorumlar kısa sürede tartışmaya dönüştü.

''SESİMİ YA DA OYUNCULUĞUMU KONUŞUN''

Gelen eleştiriler sonrası açıklama yapan Yaman, değerlendirmelerin odağının oyunculuğu olması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada yapılan yorumlara değinen genç oyuncu, “Benimle ilgili konuşulacaksa oyunculuğumla ya da sesimle ilgili olsun isterim” diyerek beklentisini dile getirdi.

''ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDİLİYOR''

Kıyafet tercihleri üzerinden yapılan yorumlara da değinen Yaman, özgürlük vurgusu yaptı. “Özgürlükten bahsediliyor, bu da benim özgürlüğüm değil mi?” sözleriyle tepkisini ortaya koyan oyuncu, kendi tarzını ifade etme hakkına dikkat çekti.

KURT COBAİN'İN SÖZÜYLE YANIT

Açıklamalarında Kurt Cobain’in sözlerine de yer veren Yaman, “Olmadığım biri olarak sevilmektense, olduğum kişi olarak eleştirilmeyi tercih ederim” ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun bu çıkışı, kısa sürede yeniden tartışma yarattı.