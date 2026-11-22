Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, 17 yaşındaki B.Ş., giyimine tepki gösterdiği öne sürülen babası O.Ş.’yi otomobil içerisinde bıçakladı.
Olay, 18 Kasım günü saat 23.30 sıralarında Mollafenari Mahallesi’nde meydana geldi. 41 yaşındaki O.Ş., otomobiliyle seyir halindeyken arka koltukta bulunan kızı B.Ş. ile tartışmaya başladı. Giyimi nedeniyle babasının tepki göstermesi üzerine büyüdüğü iddia edilen tartışmada genç kız, çantasından çıkardığı bıçakla babasını boyun ve boğaz bölgesinden yaraladı.
BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Saldırının ardından otomobilini durduran O.Ş., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı baba, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan O.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
17 YAŞINDAKİ KIZ TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan B.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 17 yaşındaki genç kız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.