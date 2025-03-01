Çamaşırlarınızdaki renk solmalarını ya da tüylenmeyi engellemek için ekstra temizlik ürünleri almanıza gerek yok, basit bir yöntemle giysilerinizin ömrünü uzatabilirsiniz.

Uzmanlar, çamaşırları yıkamadan önce ters çevirmenin renklerin solmasını önlediğini ve kumaşın dış kısmının aşırı sürtünmeden korunmasına yardımcı olduğuna dikkat çekiyor. Uzman Forrest Webber yaptığı açıklamada, "Giysilerinizi ters çevirerek yıkamak, dış kumaşı korur ve renklerin solmasını engeller, böylece kıyafetleriniz daha uzun süre yeni gibi görünür" ifadelerine yer verirken, bu yöntem giysilerinizdeki baskı ve işlemelerin de korunmasına yardımcı olur.

DAHA UZUN SÜRE CANLILIK SAĞLAR

Webber, "Giysileri tersten yıkamak, daha uzun süre renklerin canlı kalmasını sağlar" şeklinde konuşurken, bu yöntemin ayrıca spor kıyafetleri için de ideal olduğunu açıkladı çünkü deodorant, krem ve vücut kokusu gibi maddeler genellikle kıyafetlerin iç kısmıyla temas eder. Ancak bazı giysiler, tersten yıkanmak için uygun olmayabilir. Uzman Tom Ceconi, "Ters çevirerek yıkamak, leke çıkarma işleminin daha az etkili olmasına yol açabilir, bu nedenle lekeli kıyafetleri ön işlemden geçirmenizi öneririm" dedi. Aynı zamanda dış yüzeyleri çok kirli olan bebek kıyafetleri veya çamurlu giysiler bu yöntem için uygun değildir.

DETERJAN LEKESİNİ ENGELLER

Bir başka avantajı ise, çamaşırları ters çevirerek yıkadığınızda deterjanın dış katmana ulaşarak leke bırakma riskinin azalmasıdır. Whirlpool, "Çamaşırları tersten yıkadığınızda, deterjanın dış katmana inmesi engellenir ve deterjan lekelerinin oluşma olasılığı azalır" ifadelerine yer verdi. Öte yandan çamaşır makinesi kir ve lekeleri çıkarmak için sürtünmeyi kullanır, bu da tüylenmeyi azaltarak kumaşın zarar görmesini engeller.