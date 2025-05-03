İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta belediye başkanı seçildikten sonra, 664 metrekarelik parsel üzerine kurulmuş olan riskli binanın, neden satın alındığının müfettişiler tarafından araştırılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri devraldı. İBB binayı 2016'da satın aldıktan sonra "Hizmet Protokolü" çerçevesin de Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na verilmek istendi ancak, riskli yapı olduğu için kullanılmadan 2018'de yıktırıldı.

Araziye, İmamoğlu başkan seçildikten sonra kreş yaptırdı. 28 Aralık 2022 tarihinde kreşin açılışı yapıldı.

Satın alındığı tarihteki döviz kuruna göre, okul binasına İBB bütçesinden yaklaşık bir milyon 666 bin dolar ödenmişti. Bina 2018'de yıktırıldı.