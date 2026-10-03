Norveç’e bağlı Svalbard Takımadaları’nda 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Svalbard Küresel Tohum Deposu (Svalbard Global Seed Vault), küresel krizlere karşı tarımsal kaynakları korumaya devam ediyor. Spitsbergen Adası’ndaki Plataberget Dağı’nın 100 metreden fazla derinine inşa edilen tesis, doğal soğutma avantajıyla dünyanın en güvenli gen bankalarından biri kabul ediliyor.

Devasa bir yedekleme sistemi işlevi gören merkez; çevre felaketleri, savaşlar veya nükleer çatışmalar gibi olağanüstü durumlarda kaybolan bitki türlerinin yeniden üretilmesini hedefliyor.

DENİZ SEVİYESİNDEN 130 METRE YÜKSEKTE KESİNTİSİZ KORUMA

Deniz seviyesindeki yükselmelerden etkilenmemesi amacıyla denizden 130 metre yüksekte konumlandırılan tesiste sıcaklık sabiti -18 °C’de tutuluyor. Sürekli bir personele ihtiyaç duymadan çalışan yapıda, her biri 9,5 x 27 metre boyutlarında üç ana salon yer alıyor. Tesisin toplam kapasitesi 4,5 milyon tohum örneğine ulaşıyor.

Projenin finansmanını üstlenen Norveç yönetimi, olası bir felaket sonrası ülkelerin kendi tohum örneklerini alarak tarımsal üretime devam edebilmelerini amaçlıyor. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, konuya ilişkin değerlendirmesinde tesisin olası bir küresel kriz sonrasında ülkelerin üretime sıfırdan başlayabilmesi için kritik bir role sahip olduğunu ifade ediyor. Depodaki genetik materyaller ayrıca, iklim değişikliğine dayanıklı yeni bitki türlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalarda da kullanılıyor.

İNSAN MİKROBİYOTASI İÇİN YENİ KASA YOLDA

Araştırmacılar, bitki tohumlarının ardından kapsamı genişletmeyi hedefliyor. İnsan vücudunda bulunan bakteri türlerini koruma altına almak amacıyla özel bir mahzen projesi yürütülüyor. Söz konusu yapının gelecekte aşı geliştirme ve tıbbi araştırmalara katkı sağlaması planlanıyor.