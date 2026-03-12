Meksika’nın turistik bölgesi Cabo San Lucas kıyılarında, halk arasında kıyamet balığı olarak bilinen iki devasa kürek balığı aynı anda karaya vurdu. Genellikle 1.000 metre derinlikte yaşayan bu nadir canlıların kıyıda görülmesi, bölgede şaşkınlık ve merak uyandırdı.

EŞZAMANLI OLARAK KARAYA VURUYORLAR

4 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen olay, plajda bulunan Monica Pittenger tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, şerit şeklindeki iki dev canlının kumsal ile su arasında mahsur kaldığı ve yaşam mücadelesi verdiği görülüyor. İlk balığın çevresinde toplanan vatandaşlar, hayvanı dalgaların yardımıyla derin suya ulaştırmak için seferber oldu. İlk kurtarma operasyonunun ardından, grubun birkaç metre ilerideki ikinci balığa da müdahale ederek her iki canlıyı okyanusa geri döndürdüğü bildirildi.

YAPAY ZEKA İDDİALARINA YANIT VERİLDİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin gerçekliği hakkında tartışmalar çıkması üzerine video sahibi Pittenger bir açıklama yaptı. Görüntülerin kurgu veya yapay zeka ürünü olmadığını vurgulayan Pittenger, olayın bizzat şahidi olduğunu ve kız kardeşi Katie'nin liderliğindeki bir grup tarafından kurtarma operasyonunun gerçekleştirildiğini teyit etti.

DOĞAL AFETLERDEN ÖNCE KIYIYA VURDUĞUNA İNANILIYOR

Kürek balıkları, boyları 9 metreye kadar ulaşabilen ve nadiren su yüzeyine çıkan mezopelajik canlılardır. Japon folklorunda "deniz tanrılarının habercisi" olarak nitelendirilen bu balıkların, deprem ve tsunami gibi büyük doğal afetlerden önce kıyıya vurduğuna inanılıyor.

Ancak bilim dünyası, bu mitolojik bağlantıyı destekleyen somut bir kanıt bulunmadığını belirtti. Uzmanlar, bu tür canlıların kıyıya vurmasını güçlü okyanus akıntıları, sismik hareketlilikten bağımsız deniz suyu sıcaklık değişimleri, hastalık veya yön bulma bozuklukları gibi faktörlere bağlıyor.

Bölgede yapılan incelemelerde, söz konusu karaya vurma olayının ardından herhangi bir sismik aktivite kaydedilmediği bildirildi.