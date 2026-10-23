Şili kıyılarında yaklaşık 4,8 metre uzunluğunda dev bir derin deniz balığı bulundu. Japon folklorunda “Kıyamet Balığı” olarak bilinen ve deprem ile tsunamilerin habercisi olduğuna inanılan bu nadir tür, sosyal medyada tartışma yarattı. Bilim insanları ise balığın doğal afetleri önceden haber verdiğine dair güvenilir bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.

ŞİLİ KIYILARINDA DEV BALIK BULUNDU

Deniz Faunası Araştırma ve Balina Gözlem Merkezi (CIFAMAC) tarafından duyurulan keşif, 20 Ekim'de Şili'nin kuzeyindeki Mejillones kentinde gerçekleşti. Yaklaşık 4,8 metre uzunluğundaki balığın gümüş renkli, kurdele biçiminde bir gövdesi ve kırmızımsı sırt yüzgeci bulunuyor.

Genellikle yaklaşık 900 metre derinlikte yaşayan bu tür, nadiren yüzeye yakın bölgelerde görülüyor. Bu nedenle kıyıya vurması dikkat çekiyor.

DEPREM VE TSUNAMİNİN HABERCİSİ OLDUĞUNA İNANILIYOR

Kral ringa balığı veya kürek balığı olarak da bilinen bu canlı, Japon folklorunda “Kıyamet Balığı” adıyla anılıyor. Eski inanışlara göre balığın kıyıya vurması, yaklaşan depremlerin ve tsunamilerin işareti olarak kabul ediliyor.

Şili'deki keşfin ardından sosyal medyada olası bir depremle ilgili yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar balığın ortaya çıkmasını kötü bir alamet olarak değerlendirdi.

BİLİM İNSANLARI BU İNANIŞI DESTEKLEMİYOR

Kral ringa balıklarının ortaya çıkışı ile depremler arasında bağlantı bulunduğu iddiası daha önce de araştırıldı. Japon araştırmacıların 2019 yılında yayımladığı çalışmada, 1928-2011 yılları arasında kaydedilen 221 büyük deprem ile 336 derin deniz balığı gözlemi karşılaştırıldı. Araştırmada, balıkların depremleri önceden haber verdiğini gösteren ikna edici bir istatistiksel ilişki bulunamadı.

Balıkların zaman zaman yüzeye çıkmasının veya kıyıya vurmasının nedenleri de kesin olarak bilinmiyor. Hastalıklar ve hayvanların fiziksel durumlarındaki değişiklikler olası açıklamalar arasında yer alıyor.

Öte yandan Şili, Nazca levhasının Güney Amerika levhasının altına dalması nedeniyle dünyanın deprem riski yüksek bölgelerinden biri olarak biliniyor.