Sibirya'da 28 yaşındaki bir laboratuvar çalışanının ölümünün ardından yaklaşık 200 kişinin tıbbi gözetim altına alındığı bildirildi. Genç kadının pnömonik vebaya yakalandığı öne sürülürken, olaydan yalnızca birkaç gün önce İngiltere merkezli medyum Craig Hamilton-Parker'ın akciğerleri etkileyen tehlikeli bir bakteriyel hastalık salgını konusunda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Darya Shipilova'nın, şiddetli ve hızla ilerleyen bir akciğer enfeksiyonu olan pnömonik vebaya yakalandığı sırada İrkutsk Veba Önleme Enstitüsü'nde çalıştığı bildirildi.

Lyudi Baikala haber sitesine göre Shipilova, eylül ayının sonlarında sağlık personeline, canlı bakteri içeren bir test tüpünü yanlışlıkla kırdığını söyledi. 28 yaşındaki kadın 1 Ekim'de hayatını kaybetti, ancak Rus yetkililer, Shipilova'nın ölüm nedeninin veba olduğunu henüz resmi olarak doğrulamadı.

Ölümünden günler önce salgın uyarısı yaptı

İngiltere merkezli medyum Craig Hamilton-Parker, 24 Eylül'de yaptığı bir konuşmada, göğüs ve akciğerleri etkileyen bakteriyel bir hastalığın neden olacağı yeni bir salgının ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

"Kıyamet Peygamberi" lakabıyla tanınan Hamilton-Parker, uyarısının kendisini beklenmedik şekilde ziyaret eden iki Tibetli keşişten kaynaklandığını iddia etti.

Geçtiğimiz ay yayımlanan ve "Gelecekteki Başka Bir Pandemi Uyarısı" başlığını taşıyan videosunda, keşişlerin kendisine gelecekte yeni bir pandeminin yaşanabileceğinden söz ettiğini anlattı.

Hamilton-Parker'a göre söz konusu hastalık akciğerleri etkileyecek ve önceki pandemilerden farklı olarak çok daha hızlı yayılabilecekti.

Medyum, "Biyolojik bir hastalık türü olurdu ve kontrol edilmesi çok daha zor olurdu" diyerek hastalığın daha tehlikeli olabileceğini savundu.

Ayrıca Tibetli keşişlerin kendisine eski metinlerde saklı bir tedavi yönteminden söz ettiğini ve kehanetlere göre salgının sonunda kontrol altına alınacağını ileri sürdü. Hamilton-Parker, bu noktada yapay zekânın yeni tedavilerin hızlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Daha önce hangi tahminlerde bulunmuştu?

Hamilton-Parker, daha önce de COVID-19 salgınını ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü önceden tahmin ettiğini öne sürerek gündeme gelmişti.

COVID-19'la ilgili en çok konuşulan tahminlerinden biri, Ocak 2020'de yayımlanan bir videosunda yer aldı. Hamilton-Parker, Çin'de başlayarak dünyaya yayılacak grip benzeri bir pandemiden söz etti.

Medyum ayrıca 25 Eylül 2019'da yayımladığı başka bir videoda, 2019'un sonlarında veya 2020'de dünyayı etkileyebilecek "grip benzeri bir pandemi" yaşanacağını öne sürmüştü.

Pnömonik veba nedir?

Veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu ciddi bir enfeksiyon hastalığı. Hastalığın en tehlikeli türlerinden biri olan pnömonik veba akciğerleri etkiliyor ve enfekte kişilerin solunum damlacıkları aracılığıyla insandan insana bulaşabiliyor.

Tedavi edilmediğinde hızla ağırlaşabilen hastalık; ateş, nefes darlığı ve akciğer enfeksiyonu gibi ciddi belirtilere yol açabiliyor ve ölümcül olabiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Rusya'daki veba iddialarına ilişkin gelişmelerin takip edildiğini söyledi. İzlanda ziyareti öncesinde gazetecilere konuşan Rubio, ABD ile Rusya arasındaki seyahatin sınırlı olduğunu belirterek mevcut durumun yakından izlendiğini ifade etti.

Rubio, "Endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ancak odaklanılması ve gözlem altında tutulması gereken bir durum" dedi.