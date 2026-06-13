CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı ve yaşanan gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Önceki akşam Halk TV’ye konuk olan Özel, şu mesajları verdi:

-Benim ve ekibimin suçu seçim kazanmak, AK Parti’ye tehdit oluşturmak. ABD ve İsrail’in bölgede planladığı nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.

-Bu saldırıdan medet umup, buradan parti içi iktidar isteyip, bir an önce partiyi sandığa götürmek yerine bahane üretiyorlar. ‘Direnirlerse partiden atarız, giderler’ diyorlar. Böyle bir şey yok, olmaz.

- (İhraçlar) Cehennemin kapılarını kendi arkadaşların için sen açacaksın, utanmadan sıkılmadan Parti Sözcüsü diye unvan kullanacaksın.

-Öyle bir noktadayız, adamlar kurultayımızı iptal ettiler. 25 Temmuz’dan önce kurultay yapmamak partiye ihanettir.

-Mesele Tayyip Bey’in rejimiyle Türkiye’nin demokrasi meselesi. Tayyip Bey’i yeniden seçtirmek isteyenle, oyunu bozacağız diyenlerin mücadelesi var.

-Çok tarihi bir noktadayız. Bu oyunu bir şekilde bozmak durumundayız. Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz parti kurmak değil, partimizi geri almak. Kıyamet senaryomuz var. Mahkeme bitmiyor, bunlar kurultay yapmıyor, baskın seçim gelmiş. Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız, bir partiye listeyi vereceğiz. Ama bu kıyamet senaryosu. Arkadaşlar bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar, cehennemin ateşi bir an önce bizi yaksın diye.

‘MAFYA BİLE YAPMAZ’

T24’e de konuşan Özel, “Mafyanın bile yapmadığı veya mafya filmlerinde izlediğimizde bu kadar da olmaz diyeceğimiz her kötülük var karşımızda. Hedef, Erdoğan’ın karşısında, rejimin karşısında tehdit olan ne varsa onu ortadan kaldırmak. Hedef muhalefeti adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve lidersizleştirme” dedi.

‘Öztrak, Meclis ailemizin üzerine kuruldu diyecek kadar kibirli’

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden Faik Öztrak’ın kendisiyle ilgili “makam ve unvan” eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

“Faik Bey, dayanamaz, katlanamaz, onu şöyle bir özelliği var. O ‘Meclis kurulmadan biz buradaydık, biz burada duruyorduk. Üstümüze Meclis kuruldu’ diyor. ‘Ben dededen, babadan buralara kadar geldim’ diyor. Ondan sonra ‘Özgür Özel kim? Bir bahçıvanın torunu. Emekli öğretmen çocuğundan genel müdür mü olur?’ diyor. O Faik Bey’in o kibiri var ya, böyle yukarıdan bakışı. Milletin bana evlat gibi bakması o kibirli bakışın telafisidir. O Faik Bey’e sorarsanız kimse hiçbir şeyi hak etmez kendinden gayrı.”

Gençlerden sürpriz

Gençler, Özgür Özel’i yayın sonrası “Özgür Türkiye, Özgür Gelecek”, “Kurultay” ve “Durma ilerle” sloganı atarak, “Sen neredeysen biz oradayız” pankart ile karşıladı. Gençler, Ahmet Kaya’nın “Yorgun Demokrat” adlı şarkısını seslendirdi. Özel, “Bu parti çok badireler atlattı, bunu da atlatacağız” diyerek gençlere teşekkür etti.

111. miting Lüleburgaz’da

CHP lideri Özel’in katıldığı mitinglerin 111’incisi bugün Lüleburgaz’da yapılacak. “Helal oylarla seçilmiş, haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan tüm yol arkadaşlarımız için; bu milletin geleceği, adalet ve demokrasi için; ülkemizi yeniden aydınlığa çıkarmak için omuz omuza mücadelemizi sürdürüyoruz” denilerek, vatandaşlar saat 17.00’de Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda yapılacak mitinge davet edildi.