Yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimalinden nükleer savaşlara, iklim felaketlerinden dev asteroit çarpmalarına kadar insanlığın sonunu getirebilecek birçok senaryo bilim dünyasının ana gündem maddesi haline geldi. Peki, muhtemel bir felaketten sağ kurtulan şanslı azınlığı nasıl bir yaşam bekliyor? Araştırmalara göre, felaket sonrası hayatta kalmayı başaranların yıllar boyunca tüketebileceği tek bir temel besin maddesinin maş fasulyesi ortaya çıktı.

45 YIL BOYUNCA BOZULMADAN DURAN TEK BİTKİ

Avustralya’daki bir "kıyamet günü tohum deposunda" gerçekleştirilen son araştırmalar, aşırı iklim koşullarına ve asit yağmurlarına karşı korunan bitkilerin sanıldığı kadar uzun süre dayanamadığını ortaya koydu. Dondurularak saklanan tohumların raf ömrünün ilk başta tahmin edilen 2000 yıldan çok daha kısa olduğu anlaşıldı. Ancak tropikal türler arasında bir çeşit öne çıkmayı başardı. Test edilen ürünler arasında maş fasulyesi, tam 45 yıl boyunca çimlenme ve bitki üretme yeteneğini koruyarak en uzun ömürlü tür seçildi.

MENÜDE ALKOL DE OLACAK

Aynı araştırmada dayanıklılık testini geçen bir diğer tür ise Afrika ve Hindistan menşeili "sorgum" bitkisi oldu. Genellikle alkollü içeceklerin yapımında kullanılan bu tahıl sayesinde, felaketzedelerin maş fasulyesi güveçlerinin veya çorbalarının yanında bira tüketebilme şansı devam edecek.

Güney Asya mutfağının vazgeçilmezi olan maş fasulyesi, zengin besin değeriyle çorbadan krepe kadar pek çok tarifte kullanılabiliyor. Olası bir felaket durumunda ise küresel tarımın yeniden başlatılabilmesi için bu tohumlara bel bağlanacak.

DÜNYANIN SONUNA HAZIRLANIYORLAR

Dünyanın biyoçeşitlilik sigortası olarak görülen Svalbard Küresel Tohum Deposu da bu senaryolar için tetikte bekliyor. Norveç’in Kuzey Kutup Dairesi sınırındaki Spitsbergen Adası'nda bir dağın içine oyulan tesis, en ağır felaketlerde bile çalışmaya devam edecek şekilde inşa edildi. Hava geçirmez alüminyum paketlerde korunan yaklaşık 1,4 milyon tohum numunesi, insanlığın yok oluşun eşiğinden dönmesi durumunda yeni yaşamın temelini oluşturmayı bekliyor.