Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre kurum bünyesinde 5 elektrik zabiti, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker istihdam edilecek.

Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu'nun internet platformu üzerinden veya İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen müracaat ederek yapabilecek. İşçi alımına ilişkin başvurular 12 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye İş Kurumu tarafından oluşturulan nihai aday listeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne iletilecek. Sözlü sınav veya mülakatların yeri, tarihi ve saati daha sonra duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı bir bildirim gönderilmeyecek.